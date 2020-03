El jutjat veu indicis de diversos delictes en la gestió d'Aigües de Blanes

El jutjat d'instrucció número 6 de Blanes veu indicis de delicte en setze de les divuit adjudicacions que la companyia Aigües de Blanes –societat mixta participada en un 51% per l'Ajuntament de Blanes i en un 49% per l'empresa Girona S.A.– va realitzar l'any 2011 de forma directa per un valor total de més d'un milió d'euros. Segons va avançar ahir El País, la interlocutòria posa de manifest que el conseller delegat d'Aigües de Blanes, Narcís Piferrer, «no va buscar l'interès de la societat Aigües de Blanes sinó el benefici de Girona S.A.», empresa on Piferrer també era conseller delegat. L'acta exposa que, en condició de conseller, Piferrer va endeutar l'empresa amb préstecs de «condicions totalment desfavorables i sense l'aprovació del consell d'administració, cosa que va provocar un sobreendeutament d'Aigües de Blanes».

A més a més, especifica que el 21 de novembre de 2001 es va aprovar una pròrroga del contracte entre l'Ajuntament de Blanes i Aigües de Blanes «desfavorable als interessos públics, sense que l'expedient administratiu es tramités correctament i en contra de la licitació inicial segons la qual no existia la possibilitat de cap pròrroga». Però això no és tot: el jutjat posa de manifest l'incompliment del règim de compatibilitats, ja que Piferrer ocupava el càrrec de conseller delegat d'Aigües de Blanes i en paral·lel també ostentava els càrrecs de conseller delegat d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià (AGISSA), conseller delegat de Girona S. A. i director general financer i apoderat de Prodaissa.



Adjudicacions a dit

L'acta indica que 16 contractes van incomplir la Llei de contractació pública perquè la quantitat de l'import o el fet que es renovés el contracte any a any obligava a fer una licitació pública que no es va produir mai. Segons el text, les contractacions analitzades superiors a 50.000 euros en els contractes d'obres i a 18.000 en altres tipus de serveis «es van fer de forma directa sense tenir en compte els principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments». De fet, les empreses on treballava Piferrer van obtenir contractes significatius: Girona S.A. (69.000 euros), Agissa (21.882 euros) i Prodaissa (33.467 euros). L'auto també acusa els responsables dels principals òrgans d'Aigües de Blanes, a banda de Piferrer, l'interventor de l'Ajuntament de Blanes, Lucio Pérez –actualment en el càrrec–, i els alcaldes del municipi que van ocupar càrrecs com a presidents de la societat: Josep Trias (2007-2011) i el desaparegut Josep Marigó (2011-2015).

Preguntat per aquests fets, l'advocat de Josep Trias i Narcís Piferrer, Carles Monguilod, va declarar que s'ha recorregut l'auto i va afegir que «tot plegat és fals i no es fonamenta, no té contingut».



Comissió de transparència

Des de l'oposició, el regidor Cristian Ortiz (Ciutadans) ha demanat a l'actual alcalde, Àngel Canosa (ERC), que convoqui una comissió de transparència per donar explicacions a tots els grups municipals: «Volem que l'alcalde doni explicacions de quina és la situació actual del cas, ja que és una empresa participada per l'Ajuntament que gestiona les nostres aigües i els nostres ciutadans paguen un dels serveis més cars de la província». Per la seva banda, JuntsxCatalunya i el PSC, van preferir no fer declaracions. Ahir, l'equip de govern es va reunir per tractar el tema.