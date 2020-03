Incendien una furgoneta aparcada a Aiguaviva Park de Vidreres

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Vidreres investiguen l'incendi d'una furgoneta en la urbanització d'Aiguaviva Park a Vidreres. Els fets es van produir el dia 10 de març poc després de la mitjanit al carrer del Bedoll d'aquesta àrea residencial. Una furgoneta que estava aparcada en una parcel·la d'aquesta urbanització es va encendre i a conseqüència del foc, part dels matolls del solar també van acabar destrossats per les flames. Per sufocar l'incendi, els Bombers van derivar-hi dues dotacions terrestres. Els cossos policials investiguen si el foc va ser provocat i si està relacionat amb l'onada de casos similars que hi va haver al febrer.