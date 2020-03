La PAH de Lloret de Mar acusa el govern «d'inacció» en matèria d'habitatge

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Lloret de Mar critica «inacció» per part del govern davant dels casos d'emergència habitacional que hi ha al municipi. El portaveu de l'entitat a Lloret, Enric Bonmatí, apunta que l'Ajuntament fa un any que no es presenta en les reunions de la taula d'habitatge. «Des de les eleccions no els hem vist el pèl. L'Ajuntament ignora el problema de l'habitatge i tenim famílies a Lloret que tenen dates fixades de desnonament». Bonmatí insisteix que la problemàtica va més enllà, ja que assegura que des de Càritas es troben en la mateixa situació: «Treballarem conjuntament amb Càritas per reclamar a l'Ajuntament que actuï, perquè no pot continuar amb el silenci absolut que hi ha fins ara com a resposta». L'activista denuncia que «només a la PAH ens consten sis famílies del municipi a punt de ser desnonades, i Càritas en té més casos».