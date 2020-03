Presenten a l'Ajuntament de Santa Coloma una instància per reclamar més transparència

El grup anònim de Santa Coloma «Control Ciutadà» ha presentat una instància a l'Ajuntament per aclarir els pagaments que s'han realitzat als proveïdors de l'Ajuntament durant l'últim trimestre de 2019 i que equivaldrien a una suma superior als 800.000 euros, en concret de 818.687,70 euros. En aquest sentit, des del grup sol·liciten que la llista de pagaments es faci pública a la pàgina de l'Ajuntament. «Nosaltres creiem, i sabem que la ciutadania té el dret de conèixer com i on es gasta fins a l'últim cèntim el nostre Ajuntament. Exigirem transparència per oferir-vos informació. Per què haurien d'amagar-nos aquesta informació?», apunten. Aquest mateix grup critica que també va entrar una instància el 31 de gener, que l'Ajuntament no ha respost, per conèixer quantes tones reciclen els colomencs a l'any, i el rendiment econòmic d'aquests fets. «Per què tant secretisme respecte als beneficis del reciclatge?», qüestionen.