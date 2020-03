Blanes posa en funcionament dos nous pisos per a emergències habitacionals

L'Ajuntament de Blanes va anunciar ahir la posada en marxa de dos pisos per a famílies en situacions d'emergència habitacional. Segons va apuntar el consistori, en un dels habitatges hi viuen tres persones i en l'altre dues mares amb els seus fills, tot i que només s'hi podran estar sis mesos –amb opció a pròrroga de sis mesos més. El cost de la rehabilitació dels habitatges –ubicats en el bloc de pisos conegut com als pisos dels mestres de l'Escola de Can Faust– ha sigut de 145.000 euros, segons el mateix consistori. Cada habitatge té una superfície útil d'uns 65 metres quadrats, i consta de passadís-distribuïdor, sala d'estar i menjador, cuina, bany i tres habitacions-dormitori.

L'equip de govern va decidir recentment en una junta de govern local cedir la gestió d'aquests dos pisos a l'entitat cristiana El bon samarità, mentre no es fa un concurs públic per adjudicar definitivament el servei. Paral·lelament també hi han destinat una treballadora social per fer el seguiment del pla de treball directament als habitatges. Encara s'estan acabant d'habilitar dos blocs més, tot i que l'Ajuntament no ha donat a conèixer dates de finalització d'aquests habitatges. De fet, encara no s'han licitat les obres de reforma del tercer bloc de pisos.



Crítiques de la PAHC

La Plataforma d'Activistes per a l'Habitatge i el Contracapitalisme de Blanes (PAHC) critica que l'Ajuntament vulgui derivar la gestió dels pisos i no l'assumeixi. El portaveu de l'ens, Marcos Martin, va puntualitzar que «no volem que aquesta gestió es privatitzi i pensem que l'Ajuntament té prou capacitats per assumir-ne la gestió». Martin va afegir que els pisos actuals «són insuficients i arriben molt tard»: «Fa anys que tenen els pisos de Can Faust i fins ara no s'han arreglat. A més a més, s'emplenaran molt ràpidament i tot i així no es donarà resposta a les necessitats d'habitatge social que hi ha al municipi. Insisteixo que hi ha moltes famílies que no tenen recursos per assumir els preus actuals de lloguer a Blanes», va subratllar el portaveu, que va reclamar «més accions» a l'equip de govern.