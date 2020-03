L'oposició de Maçanet critica la modificació de crèdit que ha fet JxCat

L'Ajuntament de Maçanet de la Selva va celebrar ahir un ple a porta tancada que va aprovar –gràcies a la majoria absoluta de l'equip de govern i amb els vots en contra de l'oposició– realitzar una modificació de crèdit de 175.000 euros. Segons va explicar l'alcaldessa, Natàlia Figueras (Junts per Catalunya), els diners s'han obtingut de la modificació del contracte previst pel servei de neteja i del fons de contingència. «Hem dotat econòmicament les places que faltaven per la creació del cos de policia, i també crearem una plaça a comunicació i una a participació ciutadana».

Per la seva banda, el portaveu d'Acord per Maçanet (AM), Josep Maria Ciurana, va criticar la modificació de crèdit: «S'ha fet servir el fons de contingència perquè s'han augmentat desmesuradament els complements específics. Tampoc saben si superen la regla de despesa. Però no poden invertir el 47% del fons de contingència en això, és una barbaritat». Des de l'oposició critiquen que no hi hagi la Relació de llocs de treball aprovada i han demanat a intervenció un informe per tal de saber si aquesta modificació compleix amb els criteris d'Hisenda en cas que superi la regla de despesa permesa.