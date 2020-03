Tossa de Mar encarrega un estudi per reordenar els habitatges turístics

El govern de Tossa de Mar s'ha decidit a reordenar i regular les condicions dels habitatges turístics. Des de l'Ajuntament consideren que els darrers anys hi ha hagut un creixement «desmesurat» del nombre d'Habitatges d'Ús Turístic (HUT) al municipi i han encarregat un estudi –per un import de 16.500 euros a l'empresa TESEU– perquè determini el full de ruta a seguir per afrontar el problema. Segons apunta el regidor d'urbanisme, Ramon Gascons, la mitjana de creixement del nombre de pisos destinats al turisme del municipi era d'un 21% els darrers anys, una xifra que el 2019 s'ha incrementat fins al 35%: «Per posar-te un exemple, al nucli antic hi viuen uns 1.200 tossencs i hi ha més del doble de llicències d'ús turístic. Això genera problemes de convivència, especialment en les zones on hi ha moltes més llicències que veïns».

Segons les dades de l'oficina de turisme local, el municipi compta amb 1.411 habitatges turístics amb una capacitat per a 9.000 persones que, de mitjana, fan una estada de 7 dies. Aquestes xifres, sumades a l'increment de la demanda, han impulsat la iniciativa de l'Ajuntament. «Es manifesta la necessitat d'impulsar alguna mesura per tal de completar la regulació existent i ordenar l'oferta, anticipant-se a possibles problemes potencials de convivència perquè s'ha detectat que aquesta activitat pot generar problemes especialment quan conviu en un mateix edifici amb veïns habituals, problemàtica que s'aguditza si són immobles amb manca d'aïllaments acústics, espais comuns no adequats i quan no es disposa d'una gestió professionalitzada de l'activitat», apunten des del consistori.

En aquest sentit, Gascons explica que la reordenació no podrà suposar en cap cas la retirada de llicències que compleixin amb la normativa, però sí una major regulació d'aquestes: «En alguns casos no es podrà actuar però sí que es pot regular, per exemple, el nombre de places per llicència incidint directament en el nombre de persones que hi pot haver en un pis turístic».

A falta de tenir els resultats de l'estudi, el regidor d'urbanisme concreta que la política que plantegen és continuista: «De moment tenim vigent una segona moratòria per no atorgar llicències fins al juny i aleshores, entre maig i juny, esperem tenir aprovada la reordenació. Però és evident que l'equilibri dependrà també del fet que els futurs governs segueixin aquesta línia d'ordenació».

Amb tot això, des de l'Ajuntament de Tossa volen evitar que el municipi es converteixi en un «lloc fantasma dominat pel turisme»: «Hem vist en altres poblacions, com a l'Escala, on s'ha perdut l'equilibri entre nombre de places de càmpings, d'habitatges turístics i hotels, desplaçant la població local». Per portar a terme la reordenació, l'Ajuntament fa reunions periòdiques amb els hotelers i amb les empreses que gestionen els pisos turístics.