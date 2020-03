Voluntaris de la Creu Roja porten el menjar als domicilis d'usuaris de centres de dia de Blanes que han tancat

Voluntaris de la Creu Roja de l'Assemblea de Blanes-Lloret-Tossa porten el menjar als domicilis de persones grans que fins ara anaven a centres de dia de Blanes que han tancat temporalment pel coronavirus. L'Ajuntament, en coordinació amb Protecció Civil, Policia Local i Serveis Socials, van contactar amb tots els centres de dia i residències per identificar quantes persones podien quedar-se sense un àpat diari i garantir el servei. Per evitar contactes amb els avis, se'ls avisa abans que arribin els voluntaris i se'ls demana que deixin una cadira a fora de l'entrada de casa on després hi deixen el bagul amb el menjar.

Les restriccions pel coronavirus també han alterat l'activitat dels centres de dia. Les autoritats sanitàries van demanar des de la setmana passada que els centres de dia que compartien edifici amb una residència havien d'assegurar que no hi hagués contacte entre els professionals i els usuaris. I en cas que no fos possible, els centres de dia havien de cessar temporalment.

A Blanes, l'Ajuntament va coordinar-se amb Protecció Civil, Policia Local i Serveis Socials per trobar la manera de garantir l'àpat diari als usuaris dels centres de dia que han tancat temporalment el servei. Després de fer un llistat per quantificar i identificar les persones que ho necessitaven, es va contactar amb l'empresa per encarregar-li l'elaboració del menjar en les condicions higiènico-sanitàries adequades. I per últim, van acordar amb voluntaris de la Creu Roja de l'Assemblea de Blanes-Lloret-Tossa perquè fossin els encarregats de portar el menjar a domicili.

El procediment és el següent. En primer lloc, els baguls amb el menjar es deixen a les oficines centrals dels Serveis Socials de l'Ajuntament, al barri d'Els Pins. Seguidament, els voluntaris de la Creu Roja les recullen i les distribueixen a tots els domicilis consignats.

Per assegurar que no tenen contacte directa amb els usuaris, que són col·lectiu de risc, el que es fa és avisar prèviament a la persona gran perquè deixi una cadira a l'entrada de casa. Els voluntaris, que porten guants i mascareta, dipositen el bagul amb el menjar a la cadira.

El repartiment es farà tots els dies laborables i el divendres es repartirà també l'àpat de dissabte. El diumenge, en canvi, no s'oferirà aquest servei donat que els centres de dia ja no obrien i ja se n'ocupaven els familiars.