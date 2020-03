Blanes ha aixecat 16 actes i ha detingut un home per desobeir el confinament

L'Ajuntament de Blanes ha informat que en les darreres 48 hores la policia local ha aixecat un total de 16 actes -set dilluns i nou ahir- i ha detingut a una persona per desobeir el confinament. Pel que fa al detingut, fonts municipals apunten que els municipals van procedir a la detenció per la resistència i agressió que va tenir cap als agents després que aquests l'aturessin al carrer per saber els motius pels quals no estava confinat.

El consistori insisteix que en els darrers dies no s'han hagut de fer nous expedients a locals i establiments comercials que no estan autoritzats. "Hi ha hagut un parell de casos en què, després de cridar l'atenció als responsables dels establiments que tenien obert, s'ha procedit al tancament al ser informats que estaven dins el llistat d'activitats comercials no permeses", apunten fonts municipals, que detallen que al llarg del cap de setmana es va haver d'avisar a una cinquantena d'establiments.

Control dels carrers i mesures preventives

Per controlar el compliment del confinament i el tancament d'establiments no autoritzats, la policia patrulla pels carrers del municipi. Seguint el model de Lloret de Mar, els cossos municipals han pres mesures de prevenció amb l'ús de guants, mascaretes i gel desinfectant.

També s'han pres diverses mesures perquè els agents puguin mantenir la necessària distància de seguretat a les oficines policials. En aquest sentit, s'han modificat els torns diaris i tots els efectius de la plantilla policial que aquesta setmana tenien festa assignada, així com exagents i exoficials que recentment s'han jubilat, s'han posat a disposició del cap de la Policia per entrar en servei quan faci falta.