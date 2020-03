Dos veïns de Blanes, positius de coronavirus

Blanes ha confirmat aquest dimecres que dos veïns de la ciutat han donat positiu en el test del coronavirus. L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, ha informat de la notícia en un vídeo a les xarxes socials. Els dos veïns tenen una afectació lleu, segons assegura el batlle.

Les proves s'han realitzat a l'Hospital Comarcal de Blanes on els afectats segueixen el protocol sanitari establert.

Canosa ha aprofitat per agrair la col·laboració ciutadana i ha demanat actuar amb seny i sentit comú.



Primera alta a l'Hospital de Blanes

Ahir a l'Hospital de Blanes es va donar la primera alta a un dels pacients que hi havia ingressat per coronavirus. És la primera persona amb coronavirus ingressada en un dels dispositius hospitalaris de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva que ja s'ha recuperat.



D'altra banda, en aquest centre hospitalari ahir hi va ingressar un nou cas. Amb aquest són quatre les persones que actualment hi ha ingressades amb coronavirus a Blanes. El centre engloba la població de la Selva Marítima.