L'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, confirma que té el coronavirus

L'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, ha donat positiu en la prova de coronavirus (Covid-19). Segons ha avançat l'emissora local, Nova Ràdio Lloret, li han confirmat que la prova feta el passat diumenge ha donat positiva i que és portador del virus i explica que es troba "perfectament, ja no tinc cap símptoma".

Dulsat ha relatat que va alertar a les autoritats sanitàries dijous quan va començar a notar símptomes de tos seca, febre i malestar corporal: "El dijous vaig començar a tenir símptomes, al migdia em vaig confinar i porto sis dies confinat. Diumenge em van fer la prova, ha anat tot una mica lent perquè en el moment que ho vaig demanar ja hi havia un augment considerable de casos". El batlle afegeix que avui ha conegut els resultats però continua treballant: "Avui m'han confirmat el positiu. Segueixo permanentment connectat telemàticament, fent videotrucades i preparant el paquet de mesures per mirar d'afavorir als ciutadans de Lloret".

Preguntat per si hi podria haver més casos de contagiats a l'equip de govern, Dulsat explica que ha avisat als seus companys i creu que "n'hi deu haver més i sé que hi ha regidors que tenen símptomes". En qualsevol cas, ha insistit que "tots" estan seguint les indicacions sanitàries i estan confinats als seus respectius domicilis.

Almenys set casos de coronavirus a Lloret

Amb el positiu de l'alcalde ja són set els casos confirmats de coronavirus al municipi. Tot i que Dulsat insisteix que "n'hi ha d'haver més, perquè hi ha casos que no estan confirmats perquè ara només poden fer proves a la gent que està més greu". El batlle també ha puntualitzat que els nous casos identificats no tenen relació amb els anteriors, per tant s'ha perdut la traçabilitat de l'origen. Segons detalla l'emissora local, els tres nous infectats estan estables.

Finalment, des de l'Ajuntament subratllen la necessitat de complir el confinament i que la gent no surti de casa i alerten que la policia està sancionant a totes aquelles persones que no compleixen les mesures i, en cas d'incompliment, el cos de policia pot arribar a procedir a la detenció.