Lloret activa un servei d'àpats a domicili per a gent gran en situació d'alta complexitat

En paral·lel, també han començat a tirar endavant mesures econòmiques per intentar fer front a la crisi del coronavirus . D'una banda,. En el cas dels veïns que no tinguin el rebut domiciliat podran anar-lo a pagar quan s'acabi l'estat d'alarma. En el cas d'aquells qui ho tinguin domiciliat, el primer pagament passarà de ser del 5 d'abril al 5 de maig.

A més, l'Ajuntament també ha anunciat que mentre duri l'estat d'alarma no cobrarà la taxa d'ocupació de via pública a les parades del mercat setmanal. Quan es recuperi la normalitat es descomptaran tots els dies que les parades no han pogut muntar i després els marxants hauran d'abonar la quantitat corresponent.

Per aquells que tinguin infants al municipi, tampoc es realitzarà cap cobrament de les llars d'infants municipals. Una vegada es recuperi l'activitat lectiva es calcularà els dies de març que sí que van funcionar i els pares hauran de pagar tan sols la part proporcional. També està estudiant bonificar la taxa d'escombraries comercials als establiments que no han pogut obrir durant aquests dies.

Tanca la deixalleria

Una altra de les mesures que ha pres el Comitè d'Urgències Municipal de l'Ajuntament de Lloret ha estat tancar la deixalleria municipal fins que no passi l'estat d'alarma. Des del consistori expliquen que ho han fet seguint les recomanacions que ha fet la Generalitat, per tal de reduir al màxim els desplaçaments, tal com aconsella l'Agència de Residus de Catalunya.

El servei de voluminosos, però, es mantindrà tot i que es demana a la ciutadania que no els deixi al carrer sinó que els guardi a casa fins que vinguin els treballadors a retirar-los. Per sol·licitar aquest servei, cal que els veïns que ho necessitin truquin primer al telèfon 972 36 89 22 per demanar-ne el servei.