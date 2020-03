La Policia Local de Blanes visita tots els allotjaments turístics per informar-los del seu tancament

La Policia Local de Blanes ha començat aquest divendres a visitar tots els establiments d'allotjament turístic del municipi per informar-los del seu tancament. La mesura arriba després que aquest dijous el BOE decretés el tancament d'hotels, càmpings i altres tipus d'allotjaments turístics per evitar la propagació del coronavirus. A més, L'Associació d'Hostaleria de Blanes ja ha avisat a tots els empresaris associats d'aquesta nova mesura. De tota manera, els tres establiments que podien obrir abans de Setmana Santa no ho han arribat a fer, tal com ha constat el consistori aquest divendres.

A on sí que hi havia clients és en dos càmpings, que estaven en règim de mitjana obertura. En un d'ells hi havia quatre persones i en l'altre dues, tots ells de nacionalitat estrangera. Ara, ja se'ls ha comunicat la decisió del govern espanyol i tenen un màxim de set dies per marxar.

Per últim la Policia Local ha anat a un hostal que també estava obert, on hi havia una sola persona. Aquesta hi està a l'espera de rebre un pis i per tant s'hi quedarà. Una vegada el cos policial ha verificat aquesta situació ha permès l'obertura del local fins que el client accedeixi al seu habitatge.



