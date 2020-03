Arbúcies aprova per via telemàtica un pressupost de 10M d'euros per al 2020

L'Ajuntament d'Arbúcies va aprovar ahir -durant la celebració del primer ple en la història del municipi que se celebra per via telemàtica- uns pressupostos de 10.050.000 euros per aquest 2020, gairebé un milió menys que l'any passat. La majoria absoluta de l'equip de govern (Entesa) va ser suficient per segellar les xifres d'enguany tot i els vots en contra de l'oposició, formada per ERC i la CUP.

El pressupost aprovat contempla unes inversions per valor de 2,6 milions d'euros. En concret, es destinaran 647.000 euros per finalitzar les obres de l'espai Aigua i Salut, 383.000 euros més per a la nova llar de jubilats que s'ubicarà a l'antic edifici de les Escoles Velles, 258.000 euros més per al Centre de divulgació del vescomtat de Cabrera i Museu Etnològic del Montseny, 683.000 euros per als danys ocasionats pel Gloria i 212.000 euros per arreglar la carretera de Fogueres de Montsoriu.

L'alcalde del municipi, Pere Garriga, va destacar que la inversió destinada als danys ocasionats pel temporal "han provocat un canvi del que estava previst inicialment en el pressupost, com ara, diverses millores en carrers, places i equipaments públics".

L'oposició titlla els pressupostos de "ball de xifres"

La portaveu d'Esquerra, Esther Soms, destaca que "considerem que hi ha un ball de números que ens volen fer creure que està bé, perquè diuen que l'endeutament és d'un 60% però aquí no hi entren el deute amb els proveïdors ni les factures de pagament, la xifra d'endeutament real és molt més elevada". La republicana es va mostrar especialment preocupada per la signatura d'un decret d'alcaldia signat al mes de gener que estableix un acord amb el proveïdor de les piscines d'1,6 milions d'euros: "Durant tres anys hem de pagar 30.000 euros en aquest proveïdor i això està amb un interès molt més elevat del que donen les entitats financeres. Això no ho pots computar en el deute viu però la ràtio d'endeutament pujaria molt més si aquestes dades comptessin".

Els republicans afegeixen que la llar de jubilats estava pressupostada per 400.000 euros l'any passat, dels quals se'n van gastar 71.000 però afegeixen "han demanat un crèdit per la llar de jubilats... No entenem com es demana crèdit altre cop per acabar la llar de jubilats. No ho trobem gens coherent".

En aquest mateix sentit es va manifestar el portaveu de la CUP, Aniol Pujolràs, que va destacar que "és irreal" el descens del deute que ha argumentat el govern: "Cal tenir en compte que l'any anterior no vam rebre una subvenció del pla de barris de més d'un milió que va assumir l'Ajuntament també, això redueix el deute de manera irreal".