L'Hospital de Blanes confirma les dues primeres morts per coronavirus

L'Hospital de Blanes ha confirmat les dues primeres defuncions per coronavirus. Les dues persones eren pacients amb patologies prèvies.

En aquest centre, avui hi han ingressat quatre persones més per coronavirus i el nombre total d'hospitalitzats per aquesta malaltia arriba als 18 pacients. D'altra banda, amb relació al nombre de professionals sanitaris la xifra s'eleva a un total de 28 persones afectades.