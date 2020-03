Lloret de Mar habilita una zona del pavelló municipal per als sensesostre

L'Ajuntament de Lloret de Mar ha habilitat una zona del pavelló municipal per assistir a les persones sensesostre i cobrir les seves necessitats bàsiques. Les persones que hi vagin tindran l'oportunitat de menjar i beure (serà menjar preparat per evitar la manipulació d'aliments) i també podran dutxar-se i rentar la roba. La regidora de Benestar i Família del municipi, Arantxa Jiménez, ha explicat que garantiran les mesures de seguretat i per això "només hi entrarà un nombre determinat d'usuaris al mateix temps". L'espai estarà coordinat per dos voluntaris de la Creu Roja i dos tècnics socials de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

Per obrir aquest nou espai, l'Ajuntament ha comptat amb el suport de diversos establiments del municipi. D'una banda, els hotelers han fet arribar kits d'higiene d'un sol ús, sabons, tovalloles, màquines d'afeitar, i raspalls i pasta de dents. Per altra banda, un local de restauració donarà els entrepans i diversos voluntaris han anat a comprar cafè i llet. Per últim, la brigada municipal ha instal·lat neveres i microones a l'espai i també l'ha condicionat.

Aquest servei estarà obert de dimarts a dijous de nou del matí a dues del migdia. Per altra banda, també s'ha habilitat el pis 0 al centre de dia El Kaliu, que s'ha adequat com a pis per recollir tres usuaris tot i que té més capacitat i pot ser que hi vagi algú més.