Un veí enxampa uns lladres intentant robar una farmàcia de Fogars de la Selva

Un veí ha aturat un robatori d'una farmàcia de Fogars de la Selva a tres quarts d'una de la matinada d'aquest dimarts. Els homes havien aixecat la persiana de l'establiment i trencat el vidre, fet que ha despertat un veí. Aquests, en veure'l s'han espantat i han fugit corrent per una zona boscosa. De tota manera, no han arribat a accedir a l'interior de l'establiment i, per tant, no han arribat a robar res. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat dues dotacions de la Guàrdia Municipal de Fogars de la Selva i dues més de la Policia Local de Tordera (Maresme), però no han pogut trobar els fugitius.

La col·laboració ciutadana ha permès recuperar el cotxe que els lladres havien robat per cometre el delicte. La farmàcia aquest dimarts ha tornat a obrir amb total normalitat. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra ja estan investigant els fets.