L'alcalde de Blanes demana «coratge» després de les dues primeres morts a l'hospital comarcal per coronavirus

L'alcalde de Blanes demana «coratge i responsabilitat» a la ciutadania després de les dues primeres morts ahir per coronavirus a l'hospital comarcal.

Àngel Canosa emet un missatge a Youtube a la ciutadania per contenir la propagació del coronavirus. Per aquest motiu, ara que s'acosta el pic de la corba d'infeccions, el batlle els ha demanat "coratge", però també com ha fet en anteriors compareixences: "corresponsabilitat i sentit comú".

