Lloret és el municipi de Girona amb més sancions per incomplir el confinament

Lloret de Mar és el municipi on s'han imposat més sancions per incomplir el confinament de les comarques gironines.



Fins al dimecres els cossos policials locals de la demarcació havien aixecat un total de 1.961 denúncies.



D'aquestes, 306 pertanyen a la Policia Local de Lloret de Mar.



L'alcalde de la població de la Costa Brava, Jaume Dulsat -que va donar positiu en coronavirus- assegura que aquests resultats són fruit de la feina ben feta de la policia local que realitza tasques que tenen un "to ser seriós i expeditiu amb aquella gent que no fan bé les coses i per altra banda, ajuda a tota aquella gent que ho necessita, felicita un nen menor de dos anys o reparteix les targetes moneder menjador".



Per al batlle, en aquests moments de confinament, els agents locals poden fer "les dues coses". Però recorda que des de la policia i l'ajuntament són "molt seriosos perquè es respecti el confinament"



La Policia Local de Lloret de Mar, a banda dels controls i el patrullatge pels carrers també disposa de drons. Uns aparells que estan ajudant als agents d'una banda, no posar en risc la seva salut anant tant pel carrer i per l'altra, la policia pot visualitzar al moment situacions de trencament de confinament en lloc de la població més difícils de localitzar.



Per vetllar per l'estat d'alarma, els agents de la Policia Local compten amb dos tipus de missatges: els que es generen des dels cotxes patrulla i els dels drons. Els dels cotxes policials "té un to més amable" perquè dona gràcies a la gent per seguir amb el confinament a casa.



Mentre que el de dron, puntualitza Jaume Dulsat, "no és amable i s'activa per exemple quan ens troben amb algú en un parc en grup". Es tracta d'un missatge "més expeditiu i gravat per un policia". El dron s'utilitza com a element dissuasori però si la gent segueix fora al carrer, després s'hi desplaça una patrulla i es denuncia.



La Policia de Lloret ha recordat a través de les xarxes socials durant aquests dies a la gent que s'ha de quedar a casa i com es pot veure en el tuit, mostra com el dron veu el municipi des de l'aire i allò que fa la gent:





Continuem treballant la unitat aèria SAAD de @Lloret_de_Mar té com una funció prioritària detectar incompliments confinament, detectar comportaments insolidaris. Hem de seguir lluitant, la immensa majoria ho estem fent bé, no cal recordar que és molt molt important #quedatacasa pic.twitter.com/zigd9kYpGv — Policia Local Lloret (@PLlloret) March 25, 2020

A Lloret de Mar ja se superen les 306 actes, en segon lloc hi ha Girona -dades de dimecres- amb 284; el tercer lloc és per Salt (278) i el quart, per Platja d'Aro (168).Totes les policies locals i els Mossos estan vetllant aquests dies per frenar les conductes que trenquen el confinament.