La revolució de la construcció sostenible arriba a Lloret de Mar

La construcció passiva ha arribat a Lloret de Mar. L'empresa Arquima, especialitzada en construccions modulars amb estructures de fusta i revestiments d'edificis, ha construït a la urbanització Lloret Blau una casa unifamiliar en poc més de vint hores.

L'habitatge té una geometria simple que s'integra en l'entorn i redueix dràsticament l'emissió de CO2 procedent del procés d'edificació. El conseller delegat de l'empresa, amb seu a Sant Andreu de la Barca, José Antonio González, explica per telèfon que la construcció passiva és «aquella que implica crear edificacions que compleixen els estàndards de passive house i tenen uns criteris energètics que s'adeqüen a la nova normativa europea de consum quasi nul».

El directiu relata que contràriament al que pugui pensar la gent, el cost d'aquestes edificacions no és més elevat que el de la construcció tradicional: «Potser a vegades hi ha reticències perquè es construeix amb fusta –i els tabús de la fusta en un país de formigó, ja que els hàndicaps són més grans– però als Estats Units el 80% de les cases es fan amb fusta i un cop la gent perd la por a aquest material hem vist com està començant a créixer de manera exponencial». González afegeix que «una casa passiva proporciona un confort i una qualitat que no té comparació».

I com s'aconsegueix això? Doncs bé, l'empresa té molt en compte alguns eixos bàsics com ara l'ús de fusta d'avet, els aïllaments, el control de la humitat, que hi hagi una bona capacitat per recuperar la calor i renovar l'aire. «L'embolcall de la casa és un Ferrari», subratlla González.

El secret de la rapidesa

Una altra de les característiques d'aquesta empresa és la rapidesa i l'agilitat en el procés constructiu. Una de les claus per aconseguir això és la industrialització del procés constructiu, que segons el directiu de l'empresa «permet controlar molt millor els costos i els terminis»: «A la fàbrica fem cases cada sis o set dies i això és impossible amb constructores in situ.

Normalment es prefabrica l'estructura, nosaltres industrialitzem l'embolcall de l'edifici, portem les façanes acabades i l'estructura de divisions interiors per fer la mínima feina en el terreny», explica el directiu. González afegeix que «en tres o quatre dies es pot muntar l'obra, però després s'ha d'acabar i pots tardar dos o tres mesos més a fer l'acabat sencer. Fent una comparació, en la construcció tradicional és impossible acabar una casa en menys d'un any i nosaltres la fem en quatre mesos».

Els orígens

Segons explica González, Arquima és una empresa familiar que va néixer a finals del 2007 en veure que el model de construcció «era insostenible»: «La construcció que s'estava practicant era una construcció humida, amb controls de qualitat complicats, variacions contínues de terminis i, en general, responsable a escala mundial de l'emissió del 40% del CO2 del planeta». Per tot això, aquesta família va decidir invertir a fer una constructora sostenible, amb materials renovables i escollint la fusta com a principal element. «En el seu dia aquest país apostava poc per aquest tipus de construcció però avui la fusta és un material que ha vingut per quedar-se, així com el model de baix consum», conclou el directiu.