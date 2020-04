La policia de Blanes atura un jove per saltar-se el confinament i l'acaba detenint per escapar-se i portar marihuana







La Policia Local de Blanes ha detingut un jove de dinou anys que portava més de 100 grams de cabdells de marihuana a sobre. Tot plegat va passar a quarts de set de la tarda d'aquest dissabte quan una patrulla el va aturar al carrer d'Accés a la Cala Sant Francesc, proper a l'hospital. El noi anava caminant amb una bicicleta i una bossa negra a la mà. Els agents el van aturar per identificar-lo, ja que s'estava saltant l'ordre de confinament. Al advertir-lo, el jove no va fer cas als policies i va seguir caminant. Quan els agents van tornar a cridar al jove per demanar-li explicacions, l'arrestat va deixar la bicicleta i va arrencar a córrer camp a través sense donar cap explicació.

El patrulla va avisar de la situació per demanar reforços per tal d'aturar el jove que fugia mentre els policies li anaven al darrere. Aleshores, el jove va llençar la bossa de color negre al terra mentre seguia la fugida. Uns metres més enllà, però, el noi es va entrebancar amb unes branques i va anar a caure a uns matolls. Quan els policies van arribar, van reclamar-li que s'estigués quiet i seguís les ordres de que li manaven, però s'hi va negar, fet que va obligar als agents a emmanillar-lo.

Posteriorment, la policia va comprovar que a dins de la bossa que van recollir hi havia 101 grams de cabdells de marihuana. Quan es demanar al jove que s'identifiqués, ell s'hi va tornar a negar i els agents se'l van acabar emportant detingut a la comissaria. Un cop allà se'l va poder identificar. Està acusat d'un delicte contra la salut pública, un de desobediència i un altre de resistència.