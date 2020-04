Blanes denuncia 137 persones en els últims quatre dies per incomplir les restriccions de mobilitat

La Policia Local de Blanes (Selva) ha denunciat 137 persones els últims quatre dies per haver incomplert el confinament. A més, en aquest mateix període també han identificat 583 vehicles i 209 persones. Alguns dels denunciats, però, són persones reincidents que ja havien estat sancionat per circular per la via pública sense permís. La Policia Local intensificarà els controls a les entrades del municipi els propers dies amb l'objectiu d'evitar que les persones que tenen segones residències a Blanes hi accedeixin. Des de l'Ajuntament han recordat que les sancions per incomplir les restriccions de mobilitat van des dels 100 als 30.000 euros.