Una desena d'entitats ecologistes denuncia a la Fiscalia la tala d'arbres de la riera d'Arbúcies

Una desena d'entitats ecologistes han denunciat a la Fiscalia de Medi Ambient la tala d'arbres i de vegetació a la ribera d'Arbúcies que ha fet l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en un espai protegit entre els termes de Sant Feliu de Buixalleu i Arbúcies.

Els naturalistes van alertar de la tala el 30 de març i l'ACA va justificar les actuacions assegurant que s'emmarcaven en les obres de desbrossament i neteja pels estralls del temporal "Gloria". L'ens també va argumentar que hi havia una "afectació severa amb un 70% d'arbres tombats" i van afegir que les actuacions s'havien basat en "l'eliminació d'aquells elements que dificulten la capacitat natural de desguàs de la llera i no s'ha procedit a la tala massiva indiscriminada d'espècies pròpies del bosc de ribera". Segons va avançar ACN, l'ACA va encarregar a l'empresa pública Forestal Catalana que realitzés la tala, però les tasques haurien estat controlades per agents de medi ambient.

Des de la Plataforma per la Salvaguarda del Montseny expliquen que aquesta riera forma part de la conca de la Tordera, un dels primers cursos fluvials protegits gràcies a la qualitat de les seves aigües i per la conservació de la verneda. La riera està protegida per la Xarxa de Natura 2000, així com el Parc Natural del Montseny i la Reserva Natural Parcial. Els activistes insisteixen que l'actuació de l'ACA ha provocat danys i degradacions en 8 quilòmetres de tram.

Els ecologistes també denuncien que l'actuació de l'ACA s'ha fet amb maquinària pesant, en ple estat d'alarma, i que no s'ha realitzat una valoració ambiental prèvia per determinar com s'havia de procedir en aquesta actuació. Per tot plegat, demanen a la Fiscalia que aturi cautelarment els treballs i que impedeixi fer cap més actuació sense un informe ambiental previ.