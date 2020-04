Vidreres aprova uns pressupostos de 9,7 milions per aquest 2020

L'Ajuntament de Vidreres va aprovar dijous uns pressupostos de 9,7 milions d'euros per al 2020. La principal inversió que preveu l'equip de govern és el centre de dia, que es construirà on s'ubicava l'escola de Sant Iscle, i tindrà un pressupost aproximat de 800.000 euros. El projecte es va anunciar l'any 2018 i s'ha anat endarrerint. Segons l'alcalde, Jordi Camps (JxCat), "ja està gairebé tot enllestit, falta fer el concurs".

D'altra banda, l'oposició va criticar durant el ple que hi hagi un romanent negatiu de 113.000 euros del tancament de 2019. El govern, amb majoria absoluta de JxCat, va justificar els números vermells assegurant que són subvencions pendents: "L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ens deu mig milió i la Generalitat mig milió més per les obres de l'escola, si ens ho haguessin pagat no ens hauria quedat el romanent negatiu", va explicar Camps.

En aquest sentit, des d'Esquerra Republicana van criticar que "no s'hagi fet una millor gestió dels recursos financers tenint en compte que cada any s'inflen més les partides de festes i els sous de govern". "Haver de fer un pla de sanejament no és un bon símptoma per a l'economia d'un ajuntament", van sentenciar els republicans.