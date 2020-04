Endesa enllesteix la reposició dels dos circuits de la línia de 110 kV que el Gloria va malmetre a Sant Hilari Sacalm

Endesa ja ha enllestit els treballs de reposició dels dos circuits que el Gloria va malmetre de la línia de 110 kV que passa per Sant Hilari Sacalm (Selva). El primer la companyia el va arreglar el passat dimecres. Tot i que estava previst inicialment allargar fins aquest dilluns els treballs, Endesa ha resolt 24 hores abans de la data fixada l'avaria. Aquesta estesa d'alta tensió, que passa compactada amb la MAT, va caure quan la força del temporal va vinclar les torres de Red Eléctrica. Per reconstruir els dos circuits, Endesa ha invertit 1 milió d'euros (MEUR). Amb aquesta situació, es retorna a la normalitat i la xarxa de 400 kV passa a la situació d'abans del temporal.

I és que a Sant Hilari, el Gloria va fer caure quatre torres de 400 kV i va obligar Red Eléctrica a fer servir la interconnexió amb França per garantir el subministrament. Però no només això. A més de la MAT, per aquestes torres també hi passaven dues línies d'alta tensió de 110 kV- aquestes, propietat d'Endesa- que s'havien compactat amb les estructures de ferro i que el temporal també va endur-se per davant.

Els treballs s'han fet amb l'ajuda d'un helicòpter, però també amb operaris que s'enfilen a les torres prenent totes les mesures de protecció per evitar contagis. En total, es reposen 19,5 quilòmetres de cablejat, que permetran evitar talls de llum i assegurar que tant la ciutadania –confinada a casa- com "en especial" els centres sanitaris tinguin electricitat.