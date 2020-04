Els Manaies de Blanes protagonitzen un vídeo per celebrar la Setmana Santa 2020 des de casa

La Setmana Santa de Blanes inclou des de fa uns quants anys la participació d'una entitat especialment apreciada per blanencs i visitants. Es tracta de l'Associació Cultural dels Manaies de Blanes, que protagonitza des de fa dues dècades la cerimònia del canvi del capità coincidint amb Dijous Sant, i l'endemà divendres encapçala la Processó del Sant Crist amb la legió romana.

Enguany, per l'emergència sanitària pel coronavirus, han hagut de guardar confinament i viure una Setmana Santa molt diferent al què estan habituats. Però, no per això, han volgut deixar de ser presents i han editat un vídeo challenge amb la participació de diversos integrants. Cadascú amb el seu estil propi, ha fet una intervenció individual o acompanyat, amb un ingredient comú: el bon rotllo i el to humorístic.

El vídeo està encapçalat pel títol 'Vini, Vidi, Vici' (Vaig arribar, Vaig veure, i Vaig vèncer), la coneguda locució llatina emprada per Juli César que figurava al cartell que havia d'haver anunciat aquest 2020 l'acte del relleu del capità dels manaies que s'hauria d'haver fet el passat dijous 9 d'abril. Simbolitza la lluita que està vivint tothom per vèncer el coronavirus, i el lema genèric sota el qual es fan totes les intervencions és 'Els Manaies ens quedem a casa'.