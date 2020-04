Els Mossos denuncien dues persones que caçaven Pokemons a Lloret

Els Mossos d'Esquadra van denunciar dues persones per saltar-se el confinament, mentre caçaven Pokemons al centre de Lloret de Mar (Selva). Els fets van passar la mitjanit de divendres a dissabte a l'Avinguda Just Marlès de la localitat. Una patrulla de policia va topar-se amb els denunciats i al demanar-los explicacions per saltar-se el confinament, van argumentar que estaven caçant Pokemons. Els agents van recordar a les dues persones que l'estat d'alarma no ho permet, els van sancionar i els hi van exigir que tornessin a casa. Aquesta setmana passada, a la Jonquera (Alt Empordà) els Mossos han aixecat una acta contra un home de nacionalitat francesa, però que resideix a la localitat que s'ha saltat fins a 22 vegades el confinament.