Blanes identifica els habitants de segona residència que hi han passat la Setmana Santa

Blanes ha decidit tancar tots els accessos viaris a la ciutat per poder detectar els ocupants de segones residències que han burlat l'ordre de confinar-se a casa per prevenir l'expansió dels contagis de coronavirus. Així, qualsevol persona que vulgui sortir del municipi haurà de passar per algun dels tres controls policials que s'han establert i es podrà identificar quins són els veïns que, durant la Setmana Santa, han anat a la segona residència de la ciutat. Fins a les 5 de la tarda, els agents de la Policia Local de Blanes han identificat 704 vehicles i han aixecat 30 actes-denúncia. El dispositiu, que durarà fins ben entrada la matinada, ha detectat una disminució en l'afluència des de els 2 del migdia.

Des del passat divendres, Policia Local i Brigades Municipals han estat instal·lant obstacles pesants i barreres als camins de sorra dels voltants, així com als vials secundaris de sortida i entrada a la població. L'operatiu s'ha completat aquest matí amb la col·locació de les darreres tanques que barren el pas i amb la posada en marxa dels controls policials.

Segons l'Ajuntament, la mesura "contundent" respon al fet que Blanes ha estat un dels llocs on els ocupants de segones residències han obviat el confinament i s'hi han desplaçat. El consistori explica que ho han pogut detectar perquè els veïns han fet denúncies, ho han vist a supermercats o bé amb els cubells d'escombraries, que asseguren que han augmentat els darrers dies.

"Volem que entenguin una cosa: ara mateix Blanes no és un lloc perquè vinguin. Ja arribarà el moment en què puguin tornar venir i gaudeixin amb nosaltres de Blanes, però ara, si s'estimen el nostre poble, s'han de quedar a casa seva", ha dit l'alcalde de la ciutat, Àngel Canosa.

En l'operatiu d'aquest dilluns hi han treballat 23 agents de la Policia Local, 14 al torn de matí i 9 al torn de tarda i nit. En un control també hi han participat agents dels Mossos d'Esquadra.