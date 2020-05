Dos intoxicats en l'incendi d'una cuina a Fogars de la Sevla

Un incendi ha calcinat aquesta matinada la cuina d'una casa a Fogars de la Selva i ha deixat una parella de 77 i 71 anys intoxicada per fum, segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'avís del foc s'ha rebut a les 05.02 hores d'aquest dissabte en un habitatge situat a tocar del quilòmetre 6 de la BV-5122. Les flames es concentraven a la cuina i part del menjador, mentre que la intensa fumera afectava la resta de l'immoble. Tres dotacions dels Bombers s'han desplaçat a la zona i han pogut controlar l'incendi en poc més de mitja hora. Els dos afectats per fum han estat atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) –que hi ha enviat una ambulància- i han estat traslladats en estat menys greu a l'Hospital de Blanes.