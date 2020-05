Detingut per intentar agredir un home amb una catana i una barra de ferro a Blanes

La Policia Local de Blanes ha detingut un home que intentava agredir-ne un altre amb una catana i una barra de ferro.

L'agressió es va desencadenar després mentre un pare i un fill jugaven amb un disc volador. El frisbee va anar a parar al tancat on estava el presumpte agressor i això va generar els fets.

L'ajuntament de Blanes assegura que l'agent que s'hi va enfrontar i va aconseguir reduir l'agressor tot sol rebrà una felicitació honorífica per la seva valenta actuació.

Els fets van tenir lloc aquest passat divendres al migdia al barri de La Plantera. Un pare i un fill estaven jugant amb un frisbee que s'anaven tirant l'un a l'altre.

En una de les tirades, el platet volador va anar a parar dins un tancat, una mena de caseta que hi ha al carrer, en el solar on antigament hi havia una fàbrica càrnica. El pare es va acostar al lloc on havia caigut el frisbee i es va adreçar al veí que hi viu demanant-li que li tornés la joguina. L'ocupant de la caseta va negar que hagués caigut cap cosa a l'interior d'on viu i va sortir amb actitud agressiva a fora.

L'ocupant va encarar-se amb el pare duent una barra de ferro i una catana a les mans, que va començar a moure davant seu. Segons els testimonis, l'home es va mostrar en tot moment amb una actitud amenaçadora i, amb la barra de ferro, va intentar colpejar al pare al cap i al coll, ferint-lo lleument a l'avantbraç, on li va produir una ferida superficial.



Menció honorífica

Paral·lelament, els veïns alertats per l'incident, ja havien trucat a la Policia Local, que en aquells moments estaven a punt de fer el canvi de torn, per la qual cosa van adreçar-s'hi totes les patrulles disponibles. El primer a arribar va ser un agent de la Grua Municipal de la Policia Local, que es va encarar tot sol amb l'agressor, aconseguint reduir-lo i detenir-lo tot sol.

Quan van arribar la resta de companys, el van ajudar a acabar de reduir i detenir l'atacant, recollint les dades i evidències necessàries per efectuar les diligències del cas. En total van intervenir vuit agents de la Policia Local de Blanes, i tant l'alcalde, Àngel Canosa, com el cap del cos de seguretat, Joan Garcia, ja han anunciat que l'agent que va efectuar la reducció i detenció tot sol rebrà una felicitació honorífica per la seva valenta actuació, posant en risc la seva pròpia vida.