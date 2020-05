Les obres per reparar els danys del Gloria a la dessalinitzadora de la Tordera s'enllestiran al juny

Les obres per reparar els danys que el Gloria va provocar a la dessalinitzadora de la Tordera s'enllestiran al juny. La intenció, segons informa l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), és que la planta torni a funcionar abans que comenci l'estiu. La riuada va trencar la mota i va arrossegar les canonades d'impulsió i el cablejat de comunicacions de la dessalinitzadora, que va haver d'aturar-se. Les obres per reparar-la suposen una inversió de gairebé 8 milions d'euros. La dessalinitzadora de la Tordera és una de les peces que permetran garantir els acords de la Taula del Ter i reduir el transvasament cap a l'àrea de Barcelona. Es preveu que la planta incrementi la seva producció d'aigua fins als 80 hectòmetres cúbics anuals.

La dessalinitzadora de la Tordera, situada a Blanes, tornarà a funcionar abans que comenci l'estiu. Porta aturada des de finals de gener, quan el temporal Gloria va trencar la mota del riu Tordera (per sota de la qual transcorren les canonades d'impulsió i el cablejat de comunicacions de la planta). La riuada va trencar el sistema i, en conseqüència, la dessalinitzadora va haver d'aturar-se.

Ara, segons informa l'empresa pública ATL, els treballs de reparació s'enllestiran en les properes setmanes. Les obres, classificades com a emergència, tenen un pressupost proper als 8 MEUR.

Els treballs reposen tant la mota com les canonades que la riuada va arrossegar. En concret, per sota de la mota, hi passaven dues canonades de 800 mil·límetres de diàmetre (que portaven l'aigua del mar a la planta) i una canonada de 1000 mil·límetres (que transportava la salmorra de rebuig). A més de restituir-les, els operaris també construeixen unes arquetes de connexió entre els trams de la nova canonada i els de la conducció que el temporal no va afectar.

D'altra banda, segons informa l'ACA, "s'està duent a terme un acurat seguiment de les obres per aconseguir una bona restauració ambiental" i, quan acabin els treballs, es restauraran els espais afectats.



Fins als 80 hm3 anuals

La dessalinitzadora de la Tordera va entrar en funcionament el 2002 amb una capacitat de producció de 10 hectòmetres cúbics anuals (hm3/any) d'aigua potable. Es va construir per reduir la sobreexplotació de l'aqüífer de la Tordera.

A partir del 2011, la planta va duplicar la seva capacitat -fins als 20 hm3/any- i es va connectar a la potabilitzadora del Ter (Cardedeu), per poder aportar aigua al sistema Ter Llobregat. Dins els acords de la Taula del Ter, es preveu que la planta incrementi la seva producció fins als 80 hm3/any.