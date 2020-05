Blanes ja supera les 1.000 denúncies per incompliments de l'estat d'alarma i els 10.000 vehicles identificats.

Des del 16 de març, la Policia Local de Blanes ha incrementat especialment la seva presència amb controls a peu de carretera quan s'acosta el cap de setmana, ja que és quan hi ha més moviment i hi ha hagut intents d'anar a la segona residència.

Va ser el cas de les vacances de Setmana Santa, a principis del passat mes d'abril, així com aquests darrers dies el pont propiciat per la festivitat de l'1 de maig. En tots dos casos, els controls es van estendre especialment a partir de dijous al vespre en lloc d'abastar de divendres a diumenge, coincidint amb la vigília de divendres sant i de la festa del treballador, respectivament.

D'ençà que es van implantar els controls de la Policia Local de Blanes a peu de carrer i de carretera, s'ha anat mantenint un recompte diari de les actuacions policials. Durant el passat pont de l'1 de maig la Policia Local de Blanes ja va superar els 10.000 vehicles identificats i les 1.000 actes-denúncia per incompliment del Decret d'Estat d'Alarma de mitjans de març.

Sumant tots els controls efectuats per la Policia Local de Blanes, des del 16 de març i fins al passat diumenge 3 de maig, el total és d'11.314 vehicles identificats, 7.420 persones identificades, i 1.182 actes-denúncia en més d'un mes i mig

Si ens fixem únicament en els darrers quatre dies que afectaven el pont de l'1 de maig –del dijous 30 d'abril al diumenge 3 de maig-, les xifres parcials són de 1.932 vehicles identificats, 1.917 persones identificades i 191 actes-denúncia.



Valoració positiva

Malgrat l'elevat volum de vehicles i persones identificades, així com d'actes-denúncia imposats, des de l'Ajuntament de Blanes i la mateixa Policia Local es fa una valoració positiva dels resultats aconseguits, assegura en un comunicat el consistori. No tan sols perquè queda demostrat que, una vegada més, el cos de seguretat municipal no abaixa la guàrdia i segueix al peu del canó per vetllar pel compliment de les diferents fases del confinament. També valoren positivament el comportament de la majoria de la ciutadania.