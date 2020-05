Uns paons s'escapen del seu tancat i campen per diferents barris de Blanes

Durant aquestes darreres setmanes de realitat alterada per la irrupció a les vides de tothom de la pandèmia de la COVID-19, hi ha hagut moltes coses que han modificat el seu modus operandi.

Una d'elles és que els animals han recuperat el seu espai, han guanyat territori allà on els humans gairebé han desaparegut a causa del confinament.

Si aquests dies s'ha pogut veure per televisió i a les xarxes socials tota mena d'animals passejant-se per pobles i ciutats –pumes, llops, ossos, cérvols, ànecs, cabres salvatges o senglars-, Blanes també compta amb la seva pròpia espècie autòctona.

Es tracta d'uns paons que s'escapen del seu tancat i que durant totes aquestes setmanes s'han pogut veure en diversos barris: Mas Enlaire, S'Auguer, Montferrant, Sa Massaneda, Blanes Centre, així com en un dels barris més adequat, ja que en aquest municipi hi ha un veïnat anomenat Els Pavos.

En aquest vídeo se'ls pot veure campant per diferents punts de Blanes:

Els paons criden l'atenció pel seu cromàtic i vistós plomatge, i fins al moment tan sols s'han limitat a tafanejar amunt i avall, sense intenció d'acostar-se als escassos vianants amb qui es creua.



Perill d'accident

Ara bé, en més d'una ocasió han estat a punt de provocar un accident quan algun cotxe els ha hagut d'esquivar en veure'ls aparèixer de cop i volta al mig de la calçada. De fet, cada vegada que s'escapen, la centraleta de la Policia Local de Blanes es col·lapsa amb trucades dels veïns que alerten respecte a la insòlita visita i informen dels seus fugissers trajectes.

Per això, la Policia Local de Blanes ja ha requerit en més d'una ocasió als propietaris, segons informa l'ajuntament, perquè tinguin major cura dels seus animals. Fins i tot a un d'ells se li ha aplicat una primera sanció per no atendre a les seves obligacions. Davant aquesta situació, el Departament de Benestar i Protecció dels Animals –de nova creació durant aquest mandat- ja hi ha actuat.

En aquest sentit, han contactat amb una de les propietàries per requerir-la en el mateix sentit que la Policia Local: que tingui major cura dels animals. També s'han posat a la seva disposició per si necessita algun tipus d'ajuda per atendre'ls o fer-se càrrec d'algun aspecte en què se li pugui donar un cop de mà.



