Enxampen tres homes a Vidreres plantant marihuana enmig del bosc

Els Mossos van enxampar aquest dilluns tres homes quan intentaven plantar esqueixos d'una futura gran plantació de marihuana enmig del bosc a Vidreres. Els agents van aconseguir arrestar un dels homes i en busquen dos més.

Els Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Santa Coloma de Farners van arrestar un home de 30 anys, de nacionalitat grega i domicili desconegut, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.

Els fets van succeir el passat dilluns quan agents d'aquesta comissaria, que estaven realitzant patrullatge preventiu per la zona de la carretera N-II en direcció a Montbarbat, van veure al lateral de la via, enmig del bosc, un home que manipulava una mànega de reg en una bassa.

L'esplanada on s'havia de fer la plantació i amb els arbres talats - Mossos

Els agents van inspeccionar la zona i al final d'un camí, que s'endinsava al bosc, van trobar una esplanada d'uns mil metres quadrats amb els arbres tallats. Enmig del descampat hi van trobar tres homes que estaven plantant esqueixos de marihuana.

En detectar la presència policial els tres homes van fugir ràpidament de lloc. Tot i això, poc després, els agents van aconseguir detenir un d'ells.



Més de 1.000 plançons

Els Mossos van comprovar que havien plantat 633 plançons de marihuana i tenien 406 més preparats en safates per plantar. Al terreny també hi havia una piscina de reg, una ensulfatadora, aigua i menjar.

Es dona el cas que en aquesta mateixa zona, l'any passat, també es va desmantellar un altre cultiu exterior de marihuana. La investigació no es dona per tancada per part dels Mossos a l'espera de localitzar els altres dos implicats.

El detingut, que no té antecedents, va passar ahir a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.