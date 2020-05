Lloret controlarà l'aforament de les platges i les dividirà per sectors per a gent gran, famílies i adults sense nens

L'Ajuntament de Lloret de Mar preveu limitar l'aforament de les platges aquest estiu per evitar la propagació del coronavirus. L'alcalde del municipi, Jaume Dulsat, ha detallat que els agents de Protecció Civil s'ocuparan d'establir aquests controls per tal de garantir una distància mínima entre persones.

Per altra banda, a la platja principal de Lloret i també a la de Fenals es dividiran en tres sectors: un per a gent gran, un altre per a famílies amb nens i un tercer per a adults sols, en parella o grups d'amics.

Per altra banda, el Gremi Hoteler del municipi ha avançat que no confia que els hotels obrin fins que es permeti la mobilitat entre províncies.

