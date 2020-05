Lloret trasllada el Centre de Distribució d'Aliments al pavelló municipal per l'augment de demanda

L'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) ha decidit traslladar el Centre de Distribució d'Aliments (CDA) al pavelló municipal a partir del dimecres 13 de maig a causa de l'augment de demanda del servei. La regidora de Benestar i Família, Arantxa Jimenez, ha detallat que l'emergència sanitària ha provocat que hi hagi més famílies que necessiten aquest servei. A més, des de l'estat d'alarma, el CDA va optar per organitzar-se i distribuir les cistelles de menjar a domicili i, d'aquesta manera, evitar més contagis. Ara, Jimenez ha assegurat que "s'han organitzat dos torns més d'entrega d'aliments" que se sumen als quatre que ja hi havia abans. En total es calcula que es repartiran 400 cistelles a la setmana.

De tota manera, el trasllat al pavelló municipal preveu garantir les distàncies de seguretat mínimes. D'aquesta manera, una vegada ja hi hagi el nou equipament provisional en marxa, es retirarà el servei d'entrega a domicili i les famílies hauran d'anar a recollir el menjar al pavelló. Només es mantindrà en els casos d'elevada vulnerabilitat.

El CDA estarà al pavelló mentre es busca un local definitiu. Mentrestant comptarà amb 300 metres quadrats amb neveres, espai per a emmagatzemar els palets i altres serveis logístics. El pavelló té diverses portes i això permetrà crear fluxos d'entrada i sortida i evitar contacte.

El CDA ofereix un lot bàsic de productes alimentaris i d'higiene que es complementa amb un val per la compra de productes frescos. Des de l'Ajuntament s'han activat altres mesures de suport a l'alimentació de les famílies amb fills i ha emès prop de 300 targetes moneder per a l'adquisició de productes alimentaris en establiments comercials.

