L'hospital de Blanes comença a reobrir progressivament les consultes externes

Els hospitals de Blanes (Selva) i Calella (Maresme) reobren progressivament les consultes externes, després que s'hagin reduït els casos de pacients amb coronavirus als dos centres. La represa del servei també anirà en paral·lel a la recuperació de l'activitat més prioritària en l'atenció primària –és a dir, als CAP i consultoris- i als centres de rehabilitació. Això sí, segons informa la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, la mesura es porta a terme "dins d'uns criteris de màxima seguretat" per protegir pacients i professionals sanitaris de la covid-19. Els pacients amb visita programada hauran d'anar sols sempre que puguin –o com a màxim, amb un acompanyant- dur mascareta i arribar puntuals per evitar fer servir la sala d'espera.

Després que l'esclat de la pandèmia de la covid-19 obligués tancar les consultes externes als hospitals (excepte en casos urgents i de força major que requerien visita presencial), ara, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CCSMS) comença a recuperar de nou l'activitat. Les consultes externes dels hospitals de Blanes i Calella reobren, però això sí, de manera esgraonada. La decisió s'ha pres després que s'hagin reduït el número de casos de covid-19 als dos centres.

Durant les últimes setmanes, el seguiment dels pacients s'ha fet via telefònica. "Ara, el context actual permet recuperar paulatinament l'activitat presencial a les consultes externes dels dos hospitals, i també a l'atenció primària i als centres de rehabilitació per atendre els casos més prioritaris", concreta la CCSMS. Sobretot, es tracta de pacients oncològics o que tenen malalties que els poden portar a empitjorar si no segueixen els controls pertinents.

Segons subratlla la Corporació, la reobertura es farà sempre dins uns criteris de màxima seguretat per protegir pacients i professionals, i evitar així nous contagis. "S'atendrà únicament a la meitat dels espais de consultes externes, mantenint la resta tancats, i guardant sempre les distàncies de seguretat oportunes", explica la CCSMS.

L'accés general als diferents centres, i en concret per a tots aquells pacients amb visita programada, s'haurà de fer sempre portant mascareta. En aquells casos que sigui possible, els hospitals demanen que el pacient vingui sol, o si això no és possible, que com a màxim porti un acompanyant. Tot i això, no es garanteix que aquest últim pugui entrar dins la consulta (això dependrà de les dimensions que tingui la sala o del nombre de professionals que hi hagi d'haver a l'interior per passar la visita).

Puntualitat i sense guants

La CCSMS també demana puntualitat i que es respecti l'hora de cita concertada per evitar aglomeracions a les sales d'espera. A més, és "necessari" rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic abans i després d'entrar i sortir del centre.

Si el pacient porta guants, es recomana també que se'ls tregui i procedeixi al rentat higiènic de mans dins el centre. Aquells pacients amb cita programada que tinguin febre, tos o alguna simptomatologia respiratòria han de trucar al centre abans de fer la visitade forma presencial.

Per evitar aglomeracions i risc de nous contagis, a banda de la puntualitat en relació a la cita programada, aquells pacients amb visites menys prioritàries seguiran tenint cobertura mèdica via telefònica. Aquells pacients que vagin a fer una visita o una prova no podran fer cua als taulells i serà el mateix centre qui contactarà amb ells per programar la pròxima visita.