Controls policials eviten el salt de regió sanitària al Maresme

El camí que surt del port d'Arenys de Mar i transcorre entre la platja del Cavaió i les vies del tren és utilitzat amb freqüència per caminants i corredors que aprofiten les hores permeses a l'estat d'alarma per sortir de casa. A escassos 800 metres del port, però, una patrulla de la Policia Local avisa que cal fer marxa enrere. En aquell punt acaba el terme municipal d'Arenys de Mar i comença la platja de Canet. Tot i que els avisos s'han fet recurrentment des de l'ínici de l'estat d'alarma, aquest dilluns s'ha reforçat la seguretat en aquest punt perquè passar d'Arenys a Canet significa, a més de canviar de municipi, passar de la regió sanitària metropolitana nord, encara en fase 0, a la regió sanitària de Girona, ja en fase 1.

I és que la comarca del Maresme avança en el desconfinament a dues velocitats des d'aquest dilluns. La zona sud i centre de la comarca arrenca el que s'ha anomenat com a fase 0 intermèdia, però l'Alt Maresme ja és en la fase 1. Això passa perquè la desena de municipis situats més al nord pertanyen a la regió sanitària de Girona.

Tot i que tradicionalment la 'porta' de l'Alt Maresme s'ha situat a Arenys de Mar, des del punt de vista sanitari ja fa onze anys que la 'frontera' és a Canet de Mar, quan el departament de Salut de la llavors consellera Marina Geli creava el sector sanitari de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, integrat a la regió sanitària de Girona.

"Jo ho tenia clar des del primer moment", assegura Miquel Ferrer, un dels caminants de primera hora del matí. Acostumat a completar un circuit a peu entre Arenys i Canet, Ferrer ha hagut de modificar ara els seus hàbits: "Vaig fins al límit amb Canet i torno fins al port. Faig el recorregut tres vegades per fer la distància que feia abans arribant fins al final de Canet".

De fet, el punt de canvi de fase més conflictiu és justament en aquest punt de la platja. Tots dos municipi comparteixen una amplia llengua de sorra de més de dos quilòmetres, on és difícil identificar on és el límit si no fos per la balisa que aquestes dies ha instal·lat la Policia Local d'Arenys de Mar.

Tot i el gran volum de persones, l'amplitud de l'espai evita que hi hagi aglomeracions i es puguin respectar les distàncies de seguretat: "És una zona privilegiada perquè no hi ha una gran acumulació de gent. És un volum acceptable per poder caminar o sortir a córrer", detalla Ferrer.

També la Policia Local destaca la col·laboració ciutadana, malgrat això hagi obligat a molts a modificar les seves rutines. "LA gent està acostumada a passar i s'ha hagut de delimitar", tot i que en la majoria dels casos els veïns "ho tenen molt assumit i no hi ha massa problemes", explica el cap de la Policia Local d'Arenys de Mar, Sebastià Gorriz.

Els controls d'aquest dilluns al matí es repetiran també al vespre, quan a partir de les 20h es preveu que torni a augmentar l'afluència de gent que aprofita una nova finestra horària per sortir a passejar o a fer esport. També es faran durant la resta de la setmana amb més intensitat, com ja s'han fet els darrers dos mesos.

D'altra banda, la línia ferroviària que ressegueix tota la comarca i la carretera N-II són altres dels possibles punts de connexió entre els dos municipis. A un costat de la 'frontera' les terrasses dels bars continuaran tancades, mentre que a l'altre els bars i restaurants ja poden començar a servir menjars i begudes a l'aire lliure aprofitant la bonança metereològica.

"S'hauran d'ampliar els controls i haurem d'incidir més en la delimitació del terme", reconeix Gorriz. "És complicat controlar-ho, però les persones tenen molt interioritzada l'emergència sanitària i no es volen posar en risc", augura el policia, que espera que l'avenç en el desconfinament a dues velocitats només es mantingui aquesta setmana.

En el millor dels casos, Canet de Mar i la resta de l'Alt Maresme continuaran en fase 1 almenys quinze dies. Però potser la setmana vinent la resta de la comarca entra també en aquesta fase, si així ho planteja la Generalitat i ho avala el govern espanyol. Mentre això no passa, i almenys aquesta setmana, es mantindrà aixecada la 'frontera sanitària' al bell mig del Maresme.



