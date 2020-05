La Policia de Blanes dobla el nombre de denúncies en l'últim mes i supera les 1.400

Aquest cap de setmana, coincidint amb el 16 de maig, s'han complert els dos mesos que la Policia Local de Blanes va començar a fer cada dia controls a peu de carrer i a peu de carretera arran de l'estat d'alarma.

Des del passat 16 de març els esforços s'han centrat a detectar aquells conductors i vianants que no complien el confinament.

Durant el darrer mes, la Policia Local de Blanes ha doblat el nombre d'actes-denúncia aixecades, així com d'identificacions de vehicles, i molt més del doble de persones identificades.

Del 16 de març al 16 d'abril van ser 6.073 vehicles, i el passat 16 de maig la xifra havia pujat als 13.335 vehicles. Respecte al nombre de persones identificades, segons informa l'ajuntament, són 8.565, més del doble que en el primer mes, quan van es van identificar 3.054 persones.

Pel que fa al nombre d'actes-denúncia aixecades per incomplir el Reial Decret 463/2020 de l'Estat d'Alarma per la COVID-19, a data del 16 de maig són un total de 1.455, en relació amb les 770 actes-denúncia que la Policia Local de Blanes havia aixecat entre el 16 de març i el 16 d'abril.

Per últim, en el mateix període s'han fet dues detencions relacionades amb l'incompliment del decret, totes dues durant el primer mes.



Segones residències

Pel que fa a la tipologia de les actes-denúncia, en general s'han aixecat perquè la persona o el conductor no ha pogut justificar el motiu de la seva presència al carrer o la carretera.

En alguns casos no han calgut gaires preguntes, com per exemple alguns casos de persones a qui s'ha trobat a la platja prenent el sol, o casos molt anecdòtics com el d'un home a qui en preguntar-li perquè era al carrer va respondre que estava passejant el gos, però no en duia cap.

Coincidint amb els caps de setmana, la presència de la Policia Local s'ha fet especialment intensa a peu de carretera, coordinant-se amb els efectius dels Mossos d'Esquadra per cobrir els principals punts d'accés a Blanes. L'objectiu ha estat aturar principalment l'arribada de veïns d'altres municipis que tenen aquí segones residències, saltant-se el confinament.

En aquest sentit, segons els efectius policials, aquests controls han estat especialment efectius com a mesura dissuasiva, cosa la qual s'ha pogut notar a peu de carrer, a l'interior del municipi. Quan s'ha enxampat a algú que es dirigia a la seva segona residència, a banda d'aixecar la corresponent acta-denúncia, se'ls ha ordenat girar cua i tornar al lloc d'origen.

