Blanes ajorna el 50è Concurs Internacional de Focs d'Artifici fins el 2021

L'Ajuntament de Blanes (Selva) ha anunciat aquest dimarts al matí que ajornarà la 50a edició del Concurs Internacional de Focs d'Artifici que s'havia de fer a mitjans de juliol. El consistori ha decidit posposar la celebració de les 50 edicions fins el 2021, així com també tots els actes commemoratius que ja s'havien de començar a celebrar. Aquest espectacle compta amb un milió d'espectadors cada any. En paral·lel a l'ajornament del concurs de focs artificials, el consistori està treballant en el programa de la festa major, que es celebra els mateixos dies. En aquesta ocasió es farà en un format més reduït durant el cap de setmana. A més, hi haurà dos actes que recordaran els moments més difícils de la crisi sanitària.

El municipi de Blanes (Selva) havia de viure aquest juliol un dels estius més especials amb la celebració de la 50a edició del Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Amb l'arribada de la crisi sanitària, però, els plans s'han estroncat i el consistori ha decidit ajornar el certamen pirotècnic fins el 2021.

Per aquesta edició del concurs, s'havia previst la participació de quatre companyies de l'Estat i dues d'estrangeres. Tot i que el govern espanyol ha anunciat l'obertura de fronteres a partir del juliol, es fa difícil preveure com serà la mobilitat internacional. A més, el consistori havia decidit programar una nit més del concurs, celebrant-lo dels dimarts 21 al diumenge 26 de juliol.

A més, per celebrar el mig segle d'història, l'Ajuntament de Blanes havia programat un conjunt d'actes commemoratius que també es reprogramaran a partir de l'any vinent.

La festa de Santa Anna es manté

Tot i l'ajornament de la 50a edició del Concurs Internacional de Focs d'Artifici, l'Ajuntament de Blanes sí que ha decidit tirar endavant els actes de la festa major del municipi. Sempre coincideix en els mateixos dies, tot i que la festa major s'allargui una mica més. Aquest 2020, però, es farà en un format més reduït i segurament es concentraran en el cap de setmana del 25 i 26 de juliol, ja que el diumenge és el dia de la patrona del municipi.

De moment, el departament municipal de Cultura i Festes ja està estudiant alternatives d'actes i també noves ubicacions que garanteixin les mesures de seguretat. El programa definitiu, però, no es farà públic fins a finals de juny o principis de juliol.

El que sí que ha avançat el consistori blanenc és que hi haurà dos actes per rememorar els moments més difícils que s'han viscut arran de la crisi sanitària. El primer d'ells serà un homenatge solemne a totes les persones que han estat a la primera línia durant tots aquests mesos. Des de l'Ajuntament han detallat que no serà un acte només per a sanitaris, sinó que també es dedicarà als agents policials, al personal de la neteja, treballadors de supermercats i botigues de queviures, farmàcies i altres establiments de primera necessitat.

El segon dels actes es farà el diumenge de Santa Anna i anirà lligat simbòlicament al concurs de focs artificials que s'ha ajornat. La idea és fer una pirotècnia en record a les famílies, pacients i víctimes mortals del coronavirus. Tot i així, encara s'està definint quin format tindrà.