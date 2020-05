El ple del Consell Comarcal de la Selva aprova retornar les competències del menjador escolar a Educació

El Consell Comarcal de la Selva retornarà les competències de gestió del servei de menjador de les escoles al Departament d'Educació. Així s'ha aprovat aquest dimarts al migdia en un ple extraordinari en què la proposta tan sols ha aconseguit el suport dels grups de l'equip de govern (JxCat, PSC i Independents per la Selva). Per la seva banda, ERC ha decidit abandonar el ple en el moment de la votació per no compartir els arguments. La CUP i els comuns han demanat que es posessin "al costat de les AMPA i AFA" i retiressin la proposta de l'ordre del dia. El president del consell comarcal, Salvador Balliu, ha demanat al conseller Josep Bargalló "que s'assegui a parlar amb els consells o que dimiteixi".