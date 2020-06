Condemnat a 11 anys de presó l'acusat de violar la filla durant 11 anys

L'Audiència de Girona ha condemnat a 11 anys de presó l'acusat de violar la filla durant onze anys. Els abusos van començar quan la nena tenia només 3 anys i vivia amb els pares biològics. Segons la sentència, la mare va sorprendre l'acusat fent tocaments a la nena. La parella es va separar i l'home va perdre la pàtria potestat. Però això no va acabar amb els abusos. La nena va viure amb els avis a una població de la Selva des del 2007 fins al 2014. La sentència apunta que, al llarg d'aquests anys, l'home la va violar en diverses ocasions. També durant un permís a soles quan la víctima vivia en un centre, l'any 2017. El tribunal imposa 5 anys de presó a l'oncle de la víctima, que també va abusar sexualment de la menor.

"La contundent prova de càrrec practicada amb la ferma declaració de la víctima, recolzada per les testificals, la prova pericial medicoforense i la documental, ens permet afirmar que l'inculpat ha estat autor, sense gènere de dubte, dels fets que se li imputen", recull la sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona que conclou que el processat va violar la seva filla durant onze anys.

Els abusos van començar l'any 2006, quan la nena només tenia tres anys i vivia amb els seus pares biològics. "En un moment que la menor dormia en un llit de la casa, l'acusat, amb l'ànim de satisfer els seus desitjos sexuals, va jaure sobre la nena movent el seu cos amb gestos d'indubtable contingut sexual", recull la sentència que apunta que els abusos no van anar a més perquè la mare de la nena el va sorprendre fent els tocaments.

La parella es va separar. La sentència recull que la DGAIA va suspendre la pàtria potestat de l'acusat respecte a la víctima i a dos fills més, també menors d'edat. Els avis paterns van assumir les funcions de guarda dels menors, que van anar a viure a una població de la comarca de la Selva.

La menor va viure amb ells des de l'octubre del 2007 fins a l'any 2014. Segons la sentència, "diverses vegades, sense poder-ne precisar el número", entrava a l'habitació de la nena, la despullava, li refregava el penis per les natges i la penetrava. Segons la sentència, la nena intentava apartar-lo amb la mà "sense aconseguir-ho".

La sentència precisa que els abusos van tenir lloc tant a casa dels avis de la menor com al domicili del mateix processat, també a la mateixa població. "Aquests mateixos comportaments es van repetir en un nombre indeterminat d'ocasions quan la menor l'anava a visitar al pis que l'acusat tenia en aquella època", declara provat el tribunal.



A un centre d'acollida

L'any 2016, la DGAIA va deixar sense efecte la delegació de la guarda de la nena als seus avis paterns i van acordar la mesura d'acolliment per part dels serveis d'atenció a la infància i l'adolescència. Aleshores, la menor va anar a viure definitivament a un centre d'acollida.

La sentència també conclou que entre el 27 de setembre del 2016 i fins al 30 de gener del 2017, l'acusat enviava whatsapps al mòbil de la menor amb missatges que buscaven "humiliar-la, menystenir-la i atemptar contra la seva llibertat i tranquil·litat". Eren missatges amb insults i vexacions.

El 4 de novembre del 2017, el centre d'acollida on viva la nena va concedir a l'acusat el primer permís per veure's a soles. La sentència indica que van anar a un centre comercial i, de tornada, es va desviar per un camí desconegut. Mentre el processat conduïa, va començar a fer tocaments a la menor, que aleshores tenia 14 anys. Finalment, va aturar el vehicle, va abaixar els pantalons i la roba interior a la nena, i li va violar.

Quan va tornar la menor al centre on vivia, la nena li va explicar a la seva companya d'habitació. Va ser aleshores quan es va destapar el cas i la menor va explicar tots els abusos als quals l'havia sotmès el seu pare des que era ben petita.

La sentència recull que, d'entrada, la menor era reticent a explicar els diversos episodis perquè no volia perjudicar al seu pare. De fet, al judici que es va fer a porta tancada el 9 de març, la víctima va arribar a dir que el seu pare "la tractava bé" i que només "s'enfadava quan li deia que no a alguna cosa".



Abusos de l'oncle

Al llarg del procediment, també va acabar admetent que el seu oncle patern havia abusat d'ella. La sentència declara provat que quan la nena tenia 9 anys i vivia a casa dels avis paterns, l'oncle va entrar a la seva habitació mentre dormia. Quan es va despertar, es va trobar amb l'home estirat al seu costat refregant-li el penis contra el cos. Dos anys després, quan la víctima tenia uns 11 anys, va tornar a abusar-ne sexualment durant unes vacances en un càmping de Blanes.

La fiscalia demanava inicialment 29 anys de presó per al pare biològic. L'acusava d'un delicte continuat d'agressió sexual a menor de 16 anys, un delicte de violència psíquica habitual a descendent menor d'edat, un delicte contra la salut pública per afavorir el consum de substàncies a un menor de 18 anys, un delicte contra la indemnitat sexual i un delicte lleu d'injúries i vexacions.

Segons el relat de la fiscalia, l'acusat també va donar cocaïna a un altre fill quan tenia 15 anys i es va masturbar davant seu. Aquests fets, però, no han quedat provats.

La fiscalia sol·licitava, a més, 10 anys de presó per a l'oncle de la menor, per un delicte continuat d'agressió sexual.



Abusos, no agressió

El tribunal de la secció quarta de l'Audiència de Girona condemna els dos homes per abusos sexuals perquè argumenta que "la prova practicada no ha permès acreditar aquella violència necessària per emmarcar els fets" en l'agressió. "La mateixa víctima ha manifestat que l'inculpat no la va forçar mai i que la tractava bé, tampoc la víctima en el seu relat ha fet esment a cap conducta violenta mentre l'inculpat atemptava contra la seva lliberta sexual".

"Per tant, la violència típica per poder qualificar els fets com un delicte d'agressió sexual no ha quedat acreditat", argüeix la sentència que recorda que "la distinció que fa el Codi Penal entre agressió sexual i abús sexual és d'acord amb l'existència de violència".

A més, l'absolen també del delicte de violència psíquica habitual: "No ha quedat acreditat que, des que la nena tenia 3 anys fins al dia que es van denunciar els fets, l'acusat hagués tractat la seva filla menor d'edat com un objecte sexual, ni que li hagués creat sentiments de dependència i submissió a través d'insults, humiliacions o menyspreus".

L'Audiència condemna el pare com a autor d'un delicte continuat d'abusos sexuals a menor de 16 anys amb penetració i sobre descendent i d'un delicte lleu d'injúries a 11 anys de presó, 7 de llibertat vigilada i 15 dies de localització permanent. A més, li retira la pàtria potestat fins que la menor sigui major d'edat i li prohibeix apropar-se o comunicar-se amb ella durant 5 anys.

A l'oncle el condemna per un delicte continuat d'abusos sexuals a descendent menor de 16 anys a 5 anys de presó i 3 de llibertat vigilada. No es podrà apropar o comunicar-se amb la víctima durant 3 anys.

A tots dos els hi apliquen una atenuant de drogoaddicció. Hauran d'indemnitzar la víctima amb 50.000 euros pels danys morals que li han causat.

La menor pateix un trastorn mixt ansiós depressiu de caràcter crònic pel qual necessita i necessitarà tractament especialitzats. La sentència descriu que li provoca com a simptomatologia tristesa, labilitat emocional, preocupació excessiva, ansietat, sobre reacció contra les normes, auto i hetero agressivitat, inhibició i timidesa excessiva. També pateix manifestacions físiques del trastorn com insomni, anorèxia, cefalees, agitació i taquicàrdies.