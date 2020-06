Vídeo: Pedregada a Vilobí

Una intensa pedregada ha sorprès aquesta tarda els conductors que circulaven per algunes carreteres de la comarca de la Selva. En el vídeo que acompanya aquesta informació es veu com diversos vehicles que a Vilobí es protegien de la pedregada sota el pont de l'Eix Transversal. En aquesta zona de la Selva s'han acumulat precipitacions de més de 20 litres per metre quadrat aquest dimecres a la tarda, essent les més destacades a Santa Coloma de Farners i Anglès.

Aquest matí, el Servei Meteorològic de Catalunya havia alertat de tempestes que podien deixar més de 20 litres en 30 minuts. Protecció Civil havia posat en prealerta el pla sobre inundacions, Inuncat per les precipitacions que es preveuen