Intervenen un veler que navegava en aigües internacionals a prop del Senegal amb 5,1 tones d'haixix

La Guàrdia Civil ha intervingut un veler que navegava a prop del Senegal amb 5,1 tones d'haixix.

Els detinguts s'emparaven en la navegació en aigües internacionals per així dificultar la intervenció de les Forces i Cos de Seguretat de l'Estat.

L'àmbit d'actuació de l'organització era de les províncies d'Albacete, Almeria, Barcelona, Ceuta, Màlaga, Las Palmas i Pontevedra, a més de països com Itàlia, Líbia, el Marroc, Guinea Bissau, Senegal i Tunísia

La Guàrdia Civil, en el transcurs de l'operació "YGARA" ha detingut 19 persones pertanyents a una organització internacional dedicada al transport de grans quantitats d'haixix pel mar mediterrani.



A banda, els agents han practicat un total de 20 registres en domicilis i immobles en diferents localitats dues d'elles a la província de Girona: Blanes i Lloret de Mar. A banda també han actuat a les províncies de Barcelona (Barberà de Vallès, Barcelona, Sabadell, Ripollet, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Quirze de Vallès i Vic) i Pontevedra (Cambados).



Els registres practicats, han pogut recuperar d'un vehicle robat a Marsella al mes de novembre de 2019 i que portava plaques falses de matrícula.

Aquest vehicle es trobava en poder d'un dels líders de l'organització, el qual havia muntat en el seu propi domicili una plantació de marihuana "in door". Al mateix temps han intervingut diferents útils susceptibles de ser emprats per a la distribució de droga, a més de terminals per comunicació encriptada.



El 2019 a Mallorca

L'operació va començar l'any passat, quan els agents van detectar a Palma de Mallorca, un veler que podria estar sent utilitzat per transportar droga.



Continuant amb les investigacions, els agents van poder constatar l'existència d'una estructura delictiva i que el seu àmbit d'actuació abastava diverses províncies i països.

A causa del caràcter transnacional de les activitats il·lícites desenvolupades per l'organització, la Guàrdia Civil va realitzar actuacions conjuntes amb la Guarda di Finanza italiana, la DCSA italiana, així com l'Armada del Senegal i l'Oficina Central per a la repressió del tràfic il·lícit de drogues, agència dependent de les autoritats policials senegaleses.



Veler abordat

Fruit de la a cooperació policial internacional desenvolupada amb les autoritats policials del Senegal, va tenir lloc la intervenció i l'abordatge en aigües internacionals properes a aquest país, d'un veler propietat de l'organització. En el qual la policia hi va trobar 5.140 kg d'haixix.

Els agents van detenir els tres tripulants de veler, dos de nacionalitat colombiana i un ciutadà espanyol, i el patró de l'embarcació. Tots van ser traslladats fins a Dakar.



Aquesta intervenció va ser duta a terme per l'Armada del Senegal i del Servei Marítim de la Guàrdia Civil al Senegal. Cal destacar, que els tripulants del veler, en adonar-se de la presència policial van intentar desfer-se de la mercaderia.



Dispositius i mitjans de vigilància

Durant el desenvolupament de l'operació, la Guàrdia Civil ha exercit una vigilància constant de l'activitat d'aquest veler, mantenint un dispositiu de seguiment i vigilància amb la participació de mitjans aeris i marítims coordinats. El desplegament internacional de la Guàrdia Civil a les diferents ambaixades dels països afectats per l'activitat de l'organització criminal investigada ha contribuït a consolidar les capacitats de cooperació policial internacional en un supòsit com l'investigat en el marc de l'Operació "Ygara" amb un marcat component transnacional.