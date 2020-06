Jutgen un acusat que s'enfronta a 12 anys de presó per abusar de la filla menor d'edat d'uns amics a Blanes

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dilluns un acusat que s'enfronta inicialment a 12 anys de presó per abusar sexualment de la filla menor d'edat d'uns amics. Segons la fiscalia, durant l'any 2018, l'acusat aprofitava les visites que feia a la família al seu domicili de Blanes (Selva) per quedar-se a soles amb la nena, ensenyar-li vídeos de contingut pornogràfic i fer-li tocaments. L'acusació pública recull fins a quatre episodis d'abusos sexuals que van tenir lloc quan la nena tenia entre 9 i 10 anys. La fiscalia també demana 6 mesos de presó per a la mare per no haver denunciat els fets tot i tenir-ne coneixement. Els dos acusats han negat els fets i han assegurat que la nena mai es quedava sola amb l'home.