Aigua de Viladrau i el Parc del Montseny signen un acord per a la conservació de l'entorn

Aigua de Viladrau, a través de Nestlé Waters, ha signat un acord de col·laboració amb la Diputació de Barcelona i la de Girona, que gestionen el Parc Natural del Montseny, per treballar de manera conjunta en el ús sostenible i respectuós dels ecosistemes d'aquesta Reserva de la Biosfera.

En un comunicat, Nestlé ha explicat avui dimarts que Viladrau, que té la seva planta d'aigua mineral natural situada al parc, portarà a terme accions centrades en la investigació de l'espai, la intervenció del terreny per millorar i cuidar les condicions mediambientals i la comunicació sobre l'estat del parc.

"Amb aquesta col·laboració sumarem sinergies per assegurar la conservació del patrimoni natural del Montseny, l'espai privilegiat on neix l'aigua de Viladrau. Tot això com a resposta al nostre objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones i contribuir a un futur més saludable, a partir de preservar els recursos per a generacions futures", ha destacat el director de Nestlé Waters a Espanya, Philippe de Maillardoz.

Per la seva banda, el diputat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, Josep Tarín, ha remarcat que aquest conveni "permetrà reforçar els programes de divulgació i educació ambiental que estem realitzant des de fa més de 40 anys al Montseny, així com també el seguiment d'indicadors hídrics, de gran importància per a la conservació de la biodiversitat dels hàbitats riberencs, especialment per a espècies com el tritó del Montseny, un amfibi endèmic del parc que es troba en perill d'extinció".

Així mateix, la delegada de Medi Ambient de la Diputació de Girona, Anna Barnadas, ha destacat que l'acord pot suposar una oportunitat per fomentar la investigació científica, aplicada i orientada a un millor coneixement de les dinàmiques dels sistemes hidrològics de Montseny i a una millor gestió dels hàbitats, la conservació de la biodiversitat i de l'aigua