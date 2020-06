El Consell Comarcal de la Selva replanteja recuperar la gestió de menjadors escolars

El Consell Comarcal de la Selva replantejarà recuperar la gestió del servei de menjadors escolars en el ple del proper 7 de juliol quan fa dues setmanes que va aprovar retornar-les al Departament d'Educació. L'advocacia en cap del Departament ha enviat un informe jurídic que en què s'aclareixen les diferents modalitats admeses per a la gestió del servei de menjadors. Aquest és el document que el president del Consell Comarcal, Salvador Balliu, havia demanat a Educació. Balliu, ha celebrat l'informe "després de més de quatre anys" demanant-lo. En ell s'aclareixen les condicions en què les AMPA i els ajuntaments poden accedir a la gestió dels menjadors escolars, ja que poden externalitzar el servei però amb un conjunt de condicionants.

En el document s'estableix que la contractació d'empreses externes per a gestionar el servei "ha de garantir la publicitat suficient i l'ajustament als principis de transparència i no discriminació" que fixa la Llei de Contractes del Sector Públic. Per això, a partir d'ara les AMPA que vulguin gestionar el servei de menjador contractant empreses externes hauran de firmar convenis de col·laboració amb el Consell Comarcal.