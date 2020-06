El fiscal denuncia tres monitors d'unes colònies a Lloret per mofar-se d'una noia amb discapacitat i gravar-ho amb vídeo

La fiscalia especialitzada en delictes d'odi i discriminació ha denunciat tres monitors d'unes colònies a Lloret de Mar per mofar-se d'una noia amb discapacitat. Segons recull la denúncia a la qual ha tingut accés l'ACN, el "maltractament vexatori" va tenir lloc entre el 25 d'agost i l'1 de setembre del 2017, durant les colònies organitzades per una entitat sense ànim de lucre de Barcelona. Segons el fiscal, un dels monitors que encara no està identificat va enregistrar dos vídeos on apareixen els denunciats burlant-se d'una usuària. El fiscal ha enviat la denúncia als Jutjats de Blanes per obrir la investigació i citar a declarar els monitors com a investigats per un delicte d'injúries discriminatòries per motius de discapacitat.

"En el marc d'unes colònies per a persones amb discapacitat, es van produir un seguit d'actes de maltractament vexatori per part dels monitors de viatge cap a una de les usuàries de l'activitat", denuncia el fiscal especialitzat en delictes d'odi i discriminació de Girona, Víctor Pillado. Aquests "maltractaments" van quedar enregistrats en dos arxius de vídeo que es van difondre a través de l'aplicació de missatgeria instantània Whatsapp.

L'existència dels vídeos va acabar arribant a l'Oficina per la No Discriminació de l'Ajuntament de Barcelona, que va denunciar el cas a la fiscalia. El fiscal va obrir diligències d'investigació i va oficiar als Mossos d'Esquadra per analitzar el contingut de les imatges i identificar els monitors.

Segons la investigació, les colònies per a persones amb discapacitat intel·lectual havien tingut lloc entre 25 d'agost i l'1 de setembre del 2017 en un hotel de Lloret de Mar (Selva). Estaven organitzades per una entitat sense ànim de lucre de Barcelona.

Als vídeos, hi apareixen tres dels monitors –dues dones i un home- i un quart encara sense identificar que va ser qui es va encarregar de gravar les burles. Segons descriu el fiscal a la denúncia, als arxius de vídeo "es pot veure com els monitors es mofen d'una noia amb minusvalidesa, precisament per la deficiència que presenta".

Davant d'aquests indicis, el fiscal considera que els fets podrien ser constitutius d'un delicte d'injúries discriminatòries per motius de discapacitat. Un delicte que preveu penes d'entre 6 mesos i 2 anys de presó i multa de 6 a 12 mesos per a qui "elabori, posseeixi amb la finalitat de distribuir" continguts que puguin "lesionar la dignitat de les persones per representar una greu humiliació, menyspreu o descrèdit".

La fiscalia ha enviat la denúncia als Jutjats de Blanes per obrir la investigació i sol·licita que citin a declarar els tres monitors com a investigats. A més, el fiscal remarca que es continuen fent indagacions per identificar l'autor de la gravació del vídeo per, també, acabar-lo investigant.