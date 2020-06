Crema una moto en un pàrquing de Lloret i el SEM atén un policia per inhalar fum

Una moto ha cremat de matinada en un aparcament de Lloret de Mar. L'aparcament té quatre plantes i el vehicle es trobava a la segona.

Els Bombers, segons informen des del cos, han rebut l'avís de l'incendi pels volts d'un quart de dues i han destinat quatre dotacions al servei.

Quan hi han arribat, s'han trobat que la Policia Local de Lloret -que havia arribat primer a lloc- havia pogut extingir l'incendi.

Això ha provocat que un agent de la policia local, segons Bombers, hagués de ser atès pel SEM, ja que ha patit una intoxicació per inhalació de fum, de caràcter lleu.

La tasca dels Bombers ha consistit a revisar i ventilar tot l'equipament. Així com fer la recerca que no hi hagués ningú a lloc.

Finalment, tot ha acabat amb l'agent intoxicat i la moto cremada.