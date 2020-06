La piscina municipal de Sils rep els primers banyistes de la temporada

La piscina municipal de Sils ha reobert les portes aquest dilluns 15 de juny aprofitant l'entrada de la Regió Sanitària de Girona en la fase 3. Durant el matí ja ha rebut els dos primers banyistes, dos germans de 8 i 13 anys, que han aprofitat el sol i la bona temperatura per refrescar-se. L'Ajuntament de Sils ha marcat quadrats a la gespa per delimitar la zona on estirar les tovalloles. Cada quadrat està separat per dos metres per tal de garantir les distàncies de seguretat. A més, a l'entrada es mesura la temperatura de tots els banyistes i aquells qui tinguin febre no podran entrar. Per altra banda, si en qualsevol moment hi ha algun usuari que manifesta dificultats respiratòries se'ls demanarà que abandonin la piscina.

A dos quarts d'onze del matí la piscina municipal de Sils ha reobert les seves portes coincidint amb l'entrada de la Regió Sanitària de Girona a la fase 3 del pla de desconfinament. Ho ha fet amb un conjunt de mesures extraordinàries per evitar qualsevol contagi entre els banyistes. Per això, només d'entrar els usuaris s'hauran de prendre la temperatura. Si el termòmetre indica que estan a més de 37,5º "tindran l'accés restringit", ha remarcat l'alcalde de Sils, Eduard Colomé.

Per contra, si la temperatura és inferior hauran de donar les seves dades de contacte. Colomé ha detallat que en cas que hi hagi algun cas positiu serà més fàcil contactar amb tots els banyistes que hi havia aquell dia concret per si calgués demanar-ne l'aïllament.

Aquest registre d'entrada és per a tots els usuaris de la piscina municipal, però també per aquells qui vulguin jugar a pàdel o facin ús del gimnàs que hi ha al municipi. Precisament Sils ha aprofitat aquest dilluns per reobrir-los tots tres, aprofitant l'entrada a la fase 3.

A més, a la gespa de la piscina s'han delimitat zones on la gent podrà estendre-hi les tovalloles. Es tracta de quadrats que estan separats per dos metres entre si. L'alcalde ha detallat que aquesta mesura s'ha fet per "garantir" que es respecta la distància de seguretat i també "limitar qualsevol possible conflicte" entre banyistes per saber si algú compleix o no amb els dos metres reglamentaris.



Els primers banyistes, dos germans

Quan feia poc més d'una hora que la piscina tornava a estar oberta al públic, l'Enric i l'Eduard Llaveria han entrat per banyar-s'hi. Els dos germans han explicat que el seu pare els ha proposat anar a la piscina perquè li havien dit que obria el dilluns i no s'ho han ni pensat per dir-li que sí.

L'Eduard, que té 10 anys, ha afirmat que tan bon punt s'ha tirat a l'aigua ha notat "una sensació estranya" perquè ja tenia ganes de banyar-se, però les condicions han estat diferents.

El germà gran, l'Enric, ha avançat que demanarà tornar-hi amb els seus amics per tornar-hi a jugar i banyar-se junts. Recuperant la normalitat que la pandèmia ha robat als veïns de Sils durant tres mesos i que, a poc a poc, es va recuperant gradualment.



Menys abonats els primers dies

Habitualment la piscina compta amb uns 200 abonaments cada temporada. Ara, la intenció és poder repetir aquest nombre d'abonats i així reduir al màxim la venda d'entrades individuals. De fet, per fer un abonament cal donar més dades per fer el registre i això facilita el contacte en cas que sigui necessari. De tota manera, els primers dies ja han notat una petita davallada en el nombre d'abonats.

